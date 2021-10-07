Тропа от Лагерного сада к стадиону «Буревестник» будет обустроена в октябре

"Тропа здоровья" свяжет лагерный сад и стадион "Буревестник". Фото: Ксения Высотина

К 15 октября мэрия планирует закончить обустройство тропы от нижней террасы Лагерного сада до "Буревестника" в Томске. Об этом сообщил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

По его словам, срок выполнения работ затянулся, так как во время проектирования были допущены неточности, связанные с подготовкой основания. Помешала болотистая местность, 2 месяца ушло на подготовку грунта, который отсыпается щебнем. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. «Планируем завершить обустройство до 15 октября», – отметил Вячеслав Черноус.

Уточним, тропа, связывающая нижнюю террасу томского Лагерного сада с "Буревестником", начинается от нижней террасы Лагерного сада и выходит на нижнюю точку "Тропы здоровья", расположенной на "Буревестнике". Протяженность этого участка - 920 метров. Томичи смогут спуститься на нижнюю террасу и по тропе попасть на стадион "Буревестник".