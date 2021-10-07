Премию для женщин в науке ЮНЕСКО и L'Oreal получила химик из Томского политеха

Лауреат премии ЮНЕСКО для женщин-ученых в возрасте до 35 лет Ольга Гусельникова в ТПУ занимается разработкой "умных" сенсоров. Фото предоставлено пресс-службой НИ ТПУ.

Ольга Гусельникова, научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий НИ ТПУ, стала победителем национального этапа стипендиальной программы «Для женщин в науке», сообщили в Томском политехническом университете.

В пресс-службе вуза отметили, что стипендии программы L'Oreal-UNESCO предназначены для женщин - кандидатов наук в возрасте до 35 лет, работающих в российских НИИ и вузах в области физики, химии, медицины и биологии. 10 женщин-ученых будут представлять Россию на международном этапе конкурса.

- Ольга занимается новым направлением в науке - созданием «умных» функциональных материалов, которые могут применяться в сенсорных системах и новых системах с управляемыми свойствами. Вместе с коллегами молодой ученый предложила, например, новые сенсоры для обнаружения допинга в крови. Одно из последних ее достижений - метод улавливания углекислого газа из воздуха и получения из него циклических карбонатов, необходимых для «зеленой химии» и создания лекарств, - пояснили коллеги Гусельниковой.

В НИ ТПУ добавили: победительницы национального этапа программы L'Oreal-UNESCO получают стипендии в размере 500 тыс. рублей на продолжение своих исследований. В разные годы ее победительницами в Томском политехе уже становились профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Ольга Громова и Евгения Шеремет.