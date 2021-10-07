Томская студентка, думая, что переводит свои деньги на безопасный счет, лишилась 150 тыс. рублей

Поверив фейковому сотруднику банка, потерпевшая при помощи банкомата, перевела 150 000 рублей на указанные злоумышленником счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 19-летняя студентка поверила лжесотрулникам банка и перевела на «безопасный счет» 150 тыс. рублей. Девушку обманули по телефону, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На телефон потерпевшей поступил звонок, неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по банковской карте девушки зафиксирована подозрительная активность. Для того чтобы предотвратить данные операции ей необходимо снять денежные средства со своей банковской карты и перевести на безопасный счет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, поверив фейковому сотруднику банка, потерпевшая при помощи банкомата, перевела 150 000 рублей на указанные злоумышленником счета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».