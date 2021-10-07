Томская полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на вексельный центр

В ходе следствия у томича было изъято охотничье ружье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске сотрудники полиции задержали подозреваемого, который с оружием напал на вексельный центр. Местный 28-летний житель совершил вооруженное ограбление и похитил 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подозреваемый, являясь частым клиентом сети вексельных центров, расположенных в областном центре, тщательно спланировал и совершил вооруженное ограбление одного из таких центров, расположенных по проспекту Кирова. В ночное время злоумышленник, переодевшись в защитный костюм и балаклаву, взял с собой охотничье ружье, дождался пока последние посетители покинут заведение, зашел внутрь», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что после того, как мужчина зашел в центр, он начал угрожать оружием кассиру и охраннику, а после похитил с кассы деньги. Украденную сумму злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Добавляется, что в ходе следствия у томича было изъято охотничье ружье.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.