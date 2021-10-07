В Томске сотрудник детско-юношеской спортивной школы ответит в суде за хищение 1.7 млн рублей

На основании всех результатов оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сотруднику бокса в МБУ ДО ДЮСШ грозит срок в тюрьме за незаконное присвоение 1.7 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

«Согласно полученным сведениям, обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно похитил денежные средства МБУ ДО ДЮСШ бокса путем их присвоения, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению и причинив, тем самым, имущественный ущерб в размере более 1 700 000 рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на основании всех результатов оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.