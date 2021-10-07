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Здоровье7 октября 2021 6:39

Пока что в Томской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции

Начальник отдела эпидемиологического надзора считает, что сейчас не самое подходящее время
Ксения Высотина
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От гриппа в Томской области, поставили 111 тысяч человек - это 12 % от численности населения региона.

От гриппа в Томской области, поставили 111 тысяч человек - это 12 % от численности населения региона.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области, не смотря на низкие темпы вакцинации, в ближайшее время не планируется вводить обязательную прививку от COVID-19, об этом сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

- Сейчас в группе риска для вакцинации против COVID-19 находятся те же самые категории граждан, что и для вакцинации против гриппа, а именно медработники, педагоги, госслужащие. Если они начнут прививаться от коронавируса, то не смогут поставить вакцину от гриппа, - рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что прививку от гриппа в Томской области, поставили 111 тысяч человек - это 12 % от численности населения региона. Также мы уже писали о том, что прививаться от гриппа и COVID-19 необходимо с перерывом не меньше месяца.