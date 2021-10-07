Северчанин из Томской области воспользовался нетрезвостью прохожего и украл у него телефон

Обвиняемый пять месяцев назад вышел из тюрьмы, где отсидел срок за аналогичное преступление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в г. Северск местный 20-летний житель украл телефон у нетрезвого прохожего. Сейчас северчанин уже отбывает срок в тюрьме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В марте 2021 года ранним утром северчанин встретил на улице города случайного прохожего. Тот пытался по телефону вызвать себе такси, но ему мешало алкогольное опьянение. Тогда он обратился за помощью к незнакомцу, передав ему свой телефон. Получив в руки аппарат, злоумышленник убежал, не обращая внимания на крики с требованиями о возвращении похищенного», - говорится сообщении.

В прокуратуре уточнили, что ущерб преступления составил 10 тыс. рублей. Поэтому за содеянное северчанину грозило наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако в прокуратуре рассказали, что осужденный и его защитник обжаловали приговор с просьбой о смягчении наказания. После того, как прокурор убедил суд апелляционной инстанции в соразмерности содеянному назначенного наказания. При этом выяснилось, что обвиняемый пять месяцев назад вышел из тюрьмы, где отсидел срок за аналогичное преступление. Суд утвердил обвинение прокурора и молодой человек уже начал отбывать срок.