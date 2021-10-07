Томская мэрия предлагает жителям города купить в собственность помещения в дореволюционном доме

Начальная цена будет 14 309 799 00 рублей. Фото: 2ГИС

В Томске городская администрация ищет покупателей на 2 этажа в дореволюционном доме. Общая площадь помещений составляет 495,6 кв.м, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«1 ноября в 10 часов по московскому времени на платформе «Национальная электронная площадка» состоится аукцион по продаже муниципального имущества», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аукционе примут участие помещения на третьем и мансардном этаже третьего и в трехэтажном здании по ул. Набережная реки Ушайки, 18б.

Отмечается, что заявку на участие можно отправить до 25 октября.

В мэрии добавили, что общая площадь помещений составляет 495,6 кв.м. Начальная цена будет 14 309 799 00 рублей, размер задатка: 2 861 959 80 рублей, а вот шаг более 715 тыс.

Подробная информация об аукционе будет по ссылке.