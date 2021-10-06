На сайте мэрии Томска размещен список 62 домов, где до сих пор нет отопления

Прошло 16 дней с начала отопительного сезона, но жильцы 62-х домов в Томске все еще мерзнут! Фото: Олег УКЛАДОВ

Шестьдесят два дома в разных районах Томска до сих пор не получили отопление, их список опубликован на сайте администрации города. Об этом сообщил 6 октября сайт мэрии областного центра.

Как известно, отопительный сезон стартовал в Томске 20 сентября. Однако до сих пор десятки домов в областном центре не имеют тепла. Этот вопрос поднимался на прошедшем собрании думы города. Мэрия обещала опубликовать такой список.

6 сентября список разместили на сайте мэрии Томска. Без отопления остаются некоторые дома в разных районах города. Всего в списке названы 62 дома. Больше всего таких холодных зданий – 37 – в Советском районе областного центра.

Мэрия информирует население о том, что уточнить причины превышения сроков подачи ресурсов или даты окончания работ можно по телефонам: 73-85-78 (диспетчерская АО «ТомскРТС»), 005 («Оперативно-дежурная служба г. Томска»), 53-11-06 (департамент городского хозяйства) или в своей УК и ТСЖ.

Ранее сайт КП в Томске освещал ситуацию с отоплением в Томске.