Транспортные полицейские сняли с авиарейса Томск – Москва пьяного пассажира

Пьяному пассажиру оставалось только провожать взглядом свой самолет в небе... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России в Международном аэропорту областного центра имени Н.И. Камова (Богашево) сняли с рейса в столицу и привлекли к ответственности авиапассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщила 6 октября пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Сайт ведомства информирует о подробностях ЧП. В аэропорту областного центра в ходе посадки в самолет, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва, командир воздушного судна отказал в перелете пассажиру с явными признаками алкогольного опьянения.

Как отмечают специалисты, сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило его нахождение в состоянии опьянения

В отношении авиапассажира был составлен протокол об административном правонарушении – появлении в общественных местах в состоянии опьянения. По результатам рассмотрения материалов дела он подвергнут административному штрафу.