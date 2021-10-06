В Томской области хозяйства убрали зерновые почти с 73 процентов полей

В этом году погода не балует томских аграриев: бесконечные дожди и заморозки! Фото: Петр СОКОЛОВ

Хозяйства Томской области убрали урожай зерновых и зернобобовых с 72,7 % посевных площадей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты уточняют, что обмолочены 120,8 тыс. га. Аграрии собрали 328,3 тыс. тонн зерна. При этом средняя урожайность составляет 27,2 центнера с гектара – это на 8,8 % выше, чем в 2020 году.

Интернет-портал администрации области отмечает, что лидером уборочной кампании по-прежнему является Кожевниковский район. Здесь зафиксирована урожайность 28,7 ц/га. Еще более высокую урожайность – 33,3 ц/га – показывает Шегарский район.