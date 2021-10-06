Власть Томской области в 2022 году планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту

В следующем году в Томской области по нацпроекту приведут в порядок сотни километров региональных дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Томской области в следующем году приняли решение привести в нормативное состояние 240 километров автотрасс региональной сети в девяти районах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает интернет-портал администрации области.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, в задачи данного нацпроекта входит ремонт не только улично-дорожной сети агломераций, но и региональных автотрасс. Власть вместе со специалистами приводят в нормативное состояние наиболее проблемные участки дорог, при этом применяются современные материалы и эффективные технологии.

«Заказчик уже приступил к аукционам по определению подрядных организаций. В план 2022 года включены участки автодорог Томск – Мариинск (14,1 – 46,7 км), Томск – Самусь (9,13 – 29,6 км), подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево (9,4 – 15,5 км) в Томском районе и другие», – говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации области информирует о том, что подрядные организации уже определены по пяти объектам: Томск – Каргала – Колпашево, Бакчар – Подгорное – Коломино, подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево, река Обь – Мельниково и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок.

Напомним, что ранее мэрия Томска назвала улицы, которые предполагается отремонтировать в 2022 году по данному нацпроекту.