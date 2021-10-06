Томская полиция изъяла у трех местных жителей более 2 тыс. литров немаркированного алкоголя

Мужчины не признали свою вину, однако полученная в ходе расследования совокупность доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске полиция задержала местных жителей, которые занимались незаконным оборотом алкогольной продукции. У злоумышленников изъяли более 2 тыс. литров немаркированных спиртосодержащих веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2019 году 53-летний томич договорился с 50-летним братом и 55-летним знакомым об осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции. Действуя согласно разработанной преступной схеме, в 2019 - 2020 годах злоумышленники приобретали, перевозили и хранили в целях сбыта под видом бренди, водки, коньяка, рома, виски спиртосодержащие жидкости, разлитые в стеклянную и пластиковую тару различного объема», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что после обыска, в том числе по месту жительства обвиняемых, у томичей изъяли более 2 тыс. литров немаркированного алкоголя. На данный момент преступная деятельность пресечена.

Добавляется, что мужчины не признали свою вину, однако полученная в ходе расследования совокупность доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться.