В селе Тегульдет Томской области задержан подозреваемый, который пытался изнасиловать 18-летнюю девушку

Мужчина уже задержан и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области в селе Тегульдет задержан местный 29-летний житель, который пытался изнасиловать 18-летнюю девушку, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«5 октября 2021 года в двенадцатом часу ночи в селе Тегульдет Тегульдетского района Томской области возле здания автовокзала 29-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку, применив к ней физическую силу, повалил её на землю и, угрожая убийством», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый также попытался совершить с ней насильственный половой акт, но у него ничего не вышло. Обвиняемый испугался прохожих.

Отмечается, что мужчина уже задержан и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.