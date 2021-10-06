В осенне-зимний период томичи смогут улететь из Томска в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду

Время пути в самолете составит 7 часов 35 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в осенне-зимний период появятся прямые рейсы в Египет, самолет будет приземляться в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Полеты в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду будут осуществляться на воздушных суднах Boeing-767, Boeing-757, Airbus А321 NEO», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прямые рейсы до Египта уже запланированы на 20, 22 и 31 октября. Время пути в самолете составит 7 часов 35 минут.

Напомним, что аэропорт «Томск» имени Николая Камова вернулся к работе в штатном режиме с 26 сентября. Также ранее мы сообщали о том, что томичи осенью 2021 года смогут прямыми рейсами отправиться на отдых в Египет. Помимо этого, из томского аэропорта с ноября 2021 года запустят прямые авиарейсы в Киргизию и Таджикистан.