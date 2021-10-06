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Общество6 октября 2021 11:08

В Томской области жителя Колпашево задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

Мужчине грозит тюремный срок до трех лет
Ксения Высотина
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В Томской области жителя Колпашево задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

В Томской области в городе Колпашево полиция задержала местного 54-летнего жителя за повторным вождением автомобиля в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем «NISSAN» в районе улицы Мичурина города Колпашево, где и был остановлен экипажем ГИБДД», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в ходе установления личности выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное нарушение.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.