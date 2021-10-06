Полномочия томских депутатов Самокиша и Вдовина были прекращены

В ходе проведения собрания томской Думы было депутаты досрочно утвердили прекращение полномочий Владимира Самокиша и Максима Вдовина исходя из их письменных заявлений об отставке по собственному желанию. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 5 октября, на собрании Думы города было принято решение о прекращении полномочий депутатов Владимира Самокиша и Максима Вдовина.

Уточним, что в ходе проведения собрания томской Думы было депутаты досрочно утвердили прекращение полномочий Владимира Самокиша и Максима Вдовина исходя из их письменных заявлений об отставке по собственному желанию.

Отметим, что решение о раннем прекращении полномочий двух депутатов вступает в силу с момента их принятия.

Ранее сообщалось, что депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва от Томской области стали Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Алексей Диденко и Татьяна Соломатина. Также напомним, что В. Самокиш представлял партию «Единая Россия».