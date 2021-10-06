Областные власти отказались от идеи в увеличении мест в Томске для митингов, не требующих согласования

Январский митинг на БКЗ. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 5 октября, спикер городского парламента Чингис Акатаев сообщил на очередном собрании думы о том, что областные власти не поддержали идею о увеличении мест для митингов, не требующих согласования.

-Обращение депутатов нашей думы не поддержано. Внесение соответствующих изменений в законодательство региона признано нецелесообразным, - рассказал спикер и сослался на письмо, которое поступило в гордума от вице-губернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных.

Уточняется, что власти также не поддержали инициативу увеличить предельную численность участников митингов и пикетов, не требующих согласования, со 150 до 500 человек.

Отметим, что специальные площадки для проведения митингов впервые в России появились в 2012 году. Именно после проведения первых пикетов на таких площадках в СМИ закрепилось за ними название «гайд-парк».