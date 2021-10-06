В Колпашево Томской области планируется расселение более 70 жителей из-за разрушения берега реки Обь

Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Фото: Архив "КП"

В Томской области в г. Колпашево более 70 жителей попадут под расселение из своих домой из-за разрушения р. Обь, такая информация появилась в пресс-службе областной администрации.

- Сегодня на расстоянии до 50 метров от кромки берега Оби в Колпашеве расположено 32 жилых помещения, в которых проживает 77 человек, - рассказал глава района Андрей Медных.

Уточняется, что также в Томской области планируется спрогнозировать разрушение берегов на 50 лет вперед.

«По решению межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе составят реестр зон развития речной береговой эрозии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заявил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, такой прогноз будет составлен на краткосрочный и долгосрочный периоды — 5 и 50 лет.

Отмечается, что Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Помимо Колпашевского района ситуация складывается и в поселке Вознесенка Асиновского района, где берег ежегодно размывается Чулымом.

В ведомстве добавили, что комиссия по ЧС приняла решение о необходимости заблаговременного расселения жителей территорий в 50-метровой зоне берегоразрушения.

Напомним, что ранее сообщалось, как власти Корниловского сельского поселения объявили ЧС из-за обрушения берега.