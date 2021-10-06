В Томске утром 6 октября при столкновении УАЗа и ГАЗа пострадали два человека

После столкновения водитель УАЗа продолжил движение и в результате чего наехал на металлическую стену. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в среду, 6 октября, произошло ДТП с участием УАЗа и ГАЗа, в котором пострадало два человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«07 часов 30 минут в районе переулка Нижний, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля УАЗ Patriot утратил контроль над движением транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-2217», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после столкновения водитель УАЗа продолжил движение и в результате чего наехал на металлическую стену. Оба водителя получили травмы.

Сотрудники полиции просят очевидцев аварии обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102 или по телефону 8 (3822) 794-693.