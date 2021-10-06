В Корниловском сельском поселении Томской области ошибочно объявили ЧС

Власти сельского поселения проводят обследование разрушившегося участка и изучают на нем грунт. Фото: Ксения Высотина

В Томской области власти Корниловского сельского поселения объявили ЧС из-за обрушения берега. Там уже много лет обрушается берег р. Малая Ушайка, такая информация появилась на сайте администрации сельского поселения.

«Об объявлении режима Ч.С. муниципального характера на территории Корниловского сельского поселения. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с многолетним разрушение участка берега р. Малая Ушайка в д. Лязгино Томского района, в районе дома №9 по ул. Нагорная», - было сказано в постановлении.

После такой информации "КП-Томск" связалась с главной Корниловского сельского поселения Владимиром Викторовичем Макаровым, чтобы получить комментарий по этому поводу.

-На берег выезжала комиссия, на данный момент есть только угроза о ЧС, но пока что объявлять режим рано, - рассказал глава.

Владимир Викторович также добавил, что на берегу р. Малая Ушайка расположен жилой дом, который скорее всего придется расселять.

Он уточнил, что сейчас проводится обследование разрушившегося участка и изучение на грунта. Также муниципалитет планирует обратиться в администрацию Томского района за оказанием финансовой помощи.

Добавим, что д. Лязгино располагается в 11 км от Томска и принадлежит Корниловскому сельскому поселению.