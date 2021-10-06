Маленькому томичу Арсению, у которого диагностирована опухоль, срочно нужна наша помощь

Арсению всего 7 лет, и его можно спасти от тяжелого недуга. Родители мальчика просят томичей поддержать его. Фото: сайт фонда им. Алены Петровой.

На сайте детского благотворительного фонда им. Алены Петровой в среду появилось сообщение о том, что семилетнему Арсению Гамоля вновь требуется срочная помощь земляков.

«Лекарства, которое смогли купить родители благодаря предыдущему сбору, сдерживали болезнь совсем недолго. К сожалению, мальчику стало плохо, болезнь начала прогрессировать. Сегодня Арсений приехал в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Ему срочно надо лететь в Москву, в институт имени Бурденко. Его ждут там уже завтра. Полететь они с мамой могут только в сопровождении реаниматолога», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на поездку необходимо порядка 150 000 рублей: сюда входят и авиаперелет в сопровождении реаниматолог, и проживание в Москве на время операции и в постоперационный период, покупка специализированного питания и средств гигиены. В настоящий момент собрано 34 430 рублей.

Узнать о ситуации подробнее и поддержать семью Гамоля можно на сайте фонда.