В Томске пройдет фестиваль по спортивному сбору мусора «Чистый лес»

Участники фестиваля по спортивному сбору мусора "Чистый лес" могут быть оштрафованы за опоздание к финишу. Фото пресс-службы администрации Томска.

В среду, 6 октября, пресс-служба администрации Томска сообщила о том, что в субботу, 9 октября, в районе стадиона «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, пройдет фестиваль по спортивному сбору мусора «Чистый лес».

«К участию приглашаются команды от трудовых коллективов, образовательных организаций и инициативных групп», - уточнили в мэрии.

Согласно утвержденному городским управлением молодежной политики Положению, спортсменам начисляются баллы за собранный мусор: например, за несортированные отходы они получат 20 баллов, а за упакованные отдельно стеклотару, бумагу, металлические банки им начислят по 50 баллов за вид собранного отдельно сырья. Введены и штрафы, которые касаются опоздания на финиш: минус 10 баллов за опоздание на 2 минуты, и минус 100, если участники задержатся от 11 до 20 минут. Победит та сборная, которая в итоге наберет наибольшее количество баллов.

В горадминистрации добавили: после взвешивания и подведения итогов соревнования, собранный мусор транспортируют для его дальнейшей переработки и утилизации. Победители получат кубки и дипломы, остальные команды – дипломы участников.

Отметим также - чтобы зарегистрировать свою команду, необходимо до 17 часов 7 октября направить заявку на электронную почту: nve@dsp.admin.tomsk.ru