Томич в составе экспедиции помог покорить коварный восьмитысячник Манаслу параальпинисту Рустаму Набиеву

Отважный параальпинист из Уфы покорил коварную Манаслу на одних руках! Фото: сайт ТРО РГО.

Параальпинист Рустам Набиев покорил восьмую вершину мира - Манаслу. Один из наиболее коварных гималайских восьмитысячников ему помог преодолеть Иоанн Чечнев, член Томского областного отделения Русского географического общества. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения РГО.

В своем аккаунте в Instagram счастливый победитель отметил: «2 октября 2021 года в 10:00 утра я стоял на вершине горы Манаслу. Я написал новую страницу в истории альпинизма, став первым в мире человеком, который поднялся на восьмитысячник на одних руках!»

Отметим: параальпинист начал восхождение на вершину высотой 8156 метров 28 сентября и шел к ней 5 дней. Экспедиции, в составе которой находился наш земляк, потребовалось разбить базовый лагерь на высоте 4800 метров, а кроме того, пройти несколько этапов акклиматизации. Вершины даются непросто!