В Томской области приставы узнали алиментщицу по фотографии в газете

Долг в 300 000 рублей возник у неплательщицы алиментов в Томской области из-за того, что она не трудоустраивалась. Об изменениях в ее социальном статусе приставы узнали из газетной публикации. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Газетная публикация помогла судебным приставам узнать о трудоустройстве алиментщицы. Средства на содержание ребенка гражданки теперь будут поступать с ее зарплаты, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Томской области (УФССП).

- Жительница одного из районов Томской области обязана содержать ребенка, находящегося на воспитании его отца. Будучи в трудоспособном возрасте, попыток устроиться на работу она долго не предпринимала. Из-за отсутствия дохода стал накапливаться долг, который сейчас составляет 300 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

Приставы не раз привлекали должницу к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Каждый раз после отбывания обязательных работ она вставала на учет в Центр занятости населения, но не трудоустраивалась, что подтверждали запросы приставов в Пенсионный фонд. И вдруг появился новый поворот в этом деле.

«Когда… возникли основания для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов, обстоятельства неожиданно изменились. В одной из районных газет появилась публикация об открытии организации в сфере услуг. В качестве иллюстрации к ней был использован снимок с персоналом, в котором удалось узнать должницу», - отметили в управлении.

В УФССП добавили: после подтверждения информации исполнительный лист о взыскании алиментов был направлен по месту работы гражданки. Так как она не сообщила о своем трудоустройстве приставам, ее привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ.