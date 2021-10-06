В Томске в новом общественном пространстве на Московском тракте пройдет «санитарная пятница»

В новом общественном пространстве Томска выполнен комплекс мероприятий по благоустройству территории. Фото пресс-службы горадминистрации.

В 2021 году на средства муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на Московском тракте, 70/1 было обустроено новое общественное пространство. Во вторник, 5 октября, после окончания капитальных ремонтных работ, представители власти Кировского района вместе с городскими службами благоустройства провели обход, выявив дополнительные задачи по обустройству территории до конца сезона. Об этом сообщает в среду пресс-служба мэрии.

До конца октября в общественном пространстве выполнят планировку грунта, высадят кустарники и благоустроят контейнерную площадку, а во дворе проведут «санитарную пятницу», уточнили в горадминистрации.

Специалисты отметили: общая площадь благоустройства составила 3 250 кв. м; рабочие заасфальтировали внутриквартальный проезд, проложили пешеходные дорожки, установили клумбы и лавочки, смонтировали детскую игровую зону.