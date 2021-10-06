Жительница Томской области не могла зарегистрировать в ГИБДД машину, пока не оплатила чужие штрафы

В ГИБДД наложили запрет на регистрацию "Жигулей", поэтому их новая владелица не могла "узаконить" покупку, пока не оплатила 30 000 рублей чужих штрафов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, покупка у должника автомобиля заставила его новую владелицу рассчитаться за неоплаченный штраф и кредит.

- Житель с. Зырянское был оштрафован за несоблюдение режима самоизоляции во время пандемии. Он был также обязан оплатить кредит и взыскание в федеральный бюджет за неисполнение судебных решений в добровольный срок, - отметили в управлении. - После возбуждения исполнительного производства судебный пристав по Зырянскому району принял в отношении должника необходимый комплекс мер. Оплата поступила оперативно, но не от штрафника.

В пресс-службе ведомства уточнили: на прием к приставу пришла девушка с намерением погасить чужую задолженность: ей было необходимо зарегистрировать на себя купленный автомобиль. Прежний владелец продал ей «Жигули», но не сообщил, что за ним числится должок, а в отношении его автотранспорта вынесен запрет в ГИБДД. Не уточнила это и покупательница через электронные сервисы. Вот и пришлось гражданке погасить чужие долги на общую сумму 30 тыс. рублей. После этого запрет на регистрацию машины был снят.