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Общество5 октября 2021 17:24

В Томске четыре ведущих университета победили во втором этапе программы «Приоритет 2030»

Вузы получат многие сотни миллионов рублей федеральных выплат на развитие
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Губернатор теперь еще более уверен в правильности стратегии развития высшей школы Томска!

Губернатор теперь еще более уверен в правильности стратегии развития высшей школы Томска!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томские университеты с очередной победой. Об этом сообщает интернет-портал администрации региона.

НИ ТГУ и НИ ТПУ, а также ТУСУР и СГМУ преодолели второй этап конкурса Минобрнауки России на получение специальной части гранта на развитие исследовательского или отраслевого лидерства программы «Приоритет 2030».

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий наблюдательные советы ТГУ и ТПУ, поздравил университеты с успехом на очередном этапе федеральной программы. Глава области отметил, что верно выбрана стратегия развития томской высшей школы, в основе – проект «Большой университет».

Специалисты отмечают, что по итогам первого этапа конкурса ТГАСУ, включенный в список кандидатов для дальнейшего участия в конкурсе «Приоритет 2030», получит на реализацию программы государственную субсидию в размере до 50 миллионов рублей. Остальным университетам – НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУРу и СибГМУ – была предоставлена базовая часть гранта в 100 миллионов рублей и предложено участие во втором этапе конкурса, который завершился победой сегодня, 5 октября.

НИ ТГУ и НИ ТПУ уверенно защитили свои программы по треку исследовательского лидерства. До конца 2022 года каждый из них получит дополнительно к базовой субсидии выплату в размере 994 миллионов рублей. А команды ТУСУРа и СибГМУ стали первыми в треке отраслевого лидерства, победа в котором предполагает субсидию в 426 миллионов рублей (ТУСУРу) и 142 миллиона (СибГМУ).

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