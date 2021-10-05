В Томской области суд приговорил к исправработам сельскую жительницу, устроившую скандал из-за собак

Бродячие собаки вполне могут стать "камнем преткновения" и поводом для скандала! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области мировой судья судебного участка Первомайского судебного района признал 50-летнюю жительницу с. Комсомольск виновной в оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установили следствие и суд, в июне текущего года женщина встретила в магазине главу сельского поселения. Неожиданно она припомнила, что в прошлом году на основании составленных местной администрацией протоколов она привлечена к ответственности за беспривязное содержание собак. Подсудимая в присутствии других покупателей и сотрудников магазина на протяжении 10 минут в грубой форме оскорбляла представителя власти.

Как отмечают специалисты, глава муниципального образования не дал вовлечь себя в конфликт, поэтому сельчанка прекратила оскорбления и покинула магазин.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из зарплаты. Приговор в силу еще не вступил, женщина может его обжаловать.

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