Полицейские и неравнодушные граждане в Томске оперативно нашли мужчину

Полиция и неравнодушные граждане могут быстро найти "потеряшек"! Фото: сайт УМВД России по Томской области

Утром 5 октября на сайте регионального управления полиции было размещено сообщение о том, что правоохранители разыскивают исчезнувшего мужчину – Сергея Леонидовича Крестинина. Об этом проинформировала всех пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как сообщил сайт ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило сообщение о том, что Сергей Леонидович Крестинин ушел из дома по ул. Алтайской в областном центре и до настоящего времени не вернулся. Были размещены его приметы.

Специалисты отмечают, что в ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска совместно с добровольцами по ул. Алтайской г. Томска установлено местонахождение мужчины. Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации и волонтеров за помощь!

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