За месяц в Томской области прививку от гриппа поставили свыше 109 тысяч человек

В Томской области жители чаще всего вакцинируются от нового коронавируса и гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первый месяц ежегодной вакцинации от гриппа в Томской области прививку поставили свыше 109 тыс. человек, из которых 17 953 были несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что накануне в регион поступила дополнительная партия взрослой вакцины от гриппа «Совигрипп» в количестве 70 670 доз. По словам замначальника облздрава Наталии Метелевой, чем больше в регионе привитых людей, тем меньше риск передачи и распространения инфекции.

Специалисты отмечают, что получить прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут все жители Томской области. Также в Томске работают мобильные пункты вакцинации.

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