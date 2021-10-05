После почти годового капремонта общежитие Томского политеха на Усова начало принимать жильцов

Вузы Томска постепенно обновляют свои общежития. Фото: сайт ТПУ

После капремонта открылось общежитие Томского политехнического университета на ул. Усова, 21/2. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как информирует сайт ТПУ, ремонт стартовал еще в ноябре прошлого года. Комнаты общежития вуза рассчитаны на 508 мест. Специалисты отмечают, что в здание начали заселяться магистранты. По словам и.о. ректора ТПУ Дмитрия Седнева, которые он сказал на торжественной церемонии открытия, вуз постарался создать комфортные современные условия ребятам, которые приехали учиться в ТПУ из разных регионов России и из-за рубежа.

Пресс-служба университета напоминает о том, что общежитие было построено в 1977 году. А работы по капремонту велись на средства субсидии Министерства науки и высшего образования РФ. Всего было выделено 140 млн рублей.

Также отмечается, что политех выделил около 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы.