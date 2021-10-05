Сезон повышенной пожароопасности в Томской области завершен

Такие мощные вездеходы высокой проходимости теперь служат лесничествам Томской области при борьбе с пожарами, которых летом происходит в тайге немало. Фото пресс-службы администрации Томской области.

В регионе официально завершен пожароопасный сезон. С его начала на территории Томской области было потушено 132 лесных пожара на общей площади 4522,12 га. В сравнении с 2020 годом их число уменьшилось почти вдвое, сообщает пресс-служба облдепартамента лесного хозяйства.

«В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах, постановлением администрации Томской области № 418 а, в регионе официально закрыт пожароопасный сезон 2021 года», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что последние в сезоне-2021 два возгорания были ликвидированы 10 сентября на территории Верхнекетского лесничества. Большинство возгораний (их 91) произошло по вине жителей, 4 - из-за неконтролируемых сельскохозяйственных палов, 37 – из-за сухих гроз.

Как следует из сообщения, лесозаготовителям после процедуры согласования разрешено сжигание порубочных остатков. О месте и времени проведения работ нужно информировать региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области заранее, позвонив по телефону 8-800-100-94-00.