Без денег и билетов в кино остался томич, который оформил их покупку онлайн

Житель Томска решил посетить кинотеатр и заказал виртуальные билеты. Однако получить их не смог, хотя с его банковской карты списалось 10 000 - сайт оказался дублятором. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно в дежурную часть ОМВД Кировского района обратился житель областного центра 1999 года рождения с заявлением о хищении денежных средств, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Томской области.

- По предварительным данным, мужчина решил приобрести электронные билеты на сеанс в одном из Интернет-сайтов кинотеатра города Томска. Указав реквизиты банковской карты, а также коды из смс-сообщения, произвел покупку. С банковской карты потерпевшего списалось около 10 тыс. рублей, однако билеты он так и не получил: сайт оказался дублятором, - пояснили в управлении.

Добавим, что следователями на данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Учитывая вышесказанное, полиция в очередной раз призывает граждан быть предельно внимательными при электронном переводе своих сбережений, постараться исключить безналичные переводы при осуществлении покупок в сети Интернет. Это убережет от невозвратимых финансовых потерь.