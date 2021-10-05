Томское «Спецавтохозяйство» получит свыше 11 млн рублей на тушение мусорной свалки

Мусор на свалке ТКО загорелся еще в мае, до сих пор он тлеет на глубине 3 метра, что может обернуться экокатастрофой. Фото пресс-службы мэрии Томска.

Получение субсидии муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» (САХ) в размере 11,3 млн рублей для тушения очага тления на полигоне ТКО утвердила 5 октября Дума Томска на своем собрании.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, положение дел на свалке может обернуться экологической катастрофой, что в дальнейшем потребует гораздо больше бюджетных вложений из областной казны.

Напомним, в мае на полигоне ТКО около Сурово-Сухоречье начался пожар. САХ потушило огонь, но с июля тление мусора продолжается на глубине 3 метров, и полностью потушить его невозможно. Необходима насыпь, город планирует выделить предприятию субсидию в 11,3 млн рублей.

Мы уже сообщали, что, по сведениям В. Черноуса, заммэра по благоустройству, необходим «глиняный замок», который перекроет доступ кислорода к очагу возгорания, на площади 2,5 гектара.

Дума поддержала предложение мэрии о выделении САХ 11,3 миллиона рублей дополнительного финансирования.

Спикер Чингис Акатаев пояснил, что общие затраты на тушение возгорания на полигоне САХ оценивает в 26 миллионов рублей. У предприятия САХ этих средств нет.