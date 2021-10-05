Незаконную лесозаготовку в Калтайском урочище пресекли следователи Томского района

"Черные лесорубы" нанесли Калтайскому урочищу значительный ущерб, который составил почти 7 млн рублей. Фото ГУ МЧС России по Томской области.

В Томском района следователи передали в суд уголовное дело о незаконной вырубке хвойных деревьев в Калтайском урочище, сообщила пресс-служба областного УМВД.

- Обвиняемый 46 лет создал для получения прибыли организованную группу по заготовке леса с привлечением 5 жителей Томской и Кемеровской областей в возрасте от 30 до 55 лет. С ноября 2019 года по май 2021 года эта группа вырубала на территории Калтайского урочища хвойные деревья, которые сбывала на пилораму в дер. Кандинка, - пояснили в управлении.

Сотрудники следственного отдела уточнили, что лесному фонду был причинен ущерб на общую сумму свыше 6,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинением направлено в Томский районный суд. Сейчас двое обвиняемых по решению суда находятся под стражей, остальные злоумышленники - под подпиской о невыезде.