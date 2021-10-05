Томску необходимо создать предприятие по ремонту бесхозных коммунальных сетей

Томску в обозримой перспективе жизненно необходимо специализированное предприятие по ремонту и обслуживанию бесхозных сетей тепло- и водоснабжения. Фото В. Доронина, пресс-служба горадминистрации.

«Предлагаю городской администрации рассмотреть вопрос о создании муниципальных ремонтных бригад для обслуживания бесхозных сетей. Люди не должны страдать из-за несогласованности действий хозяйствующих субъектов и нерасторопности ответственных лиц. Предлагаю на предстоящем заседании комитета городского хозяйства такой вопрос рассмотреть», – заявил, в частности, спикер Думы города Томска Чингис Акатаев, открывая во вторник очередное общее собрание депутатов.

По его словам, вновь созданное муниципальное коммунальное предприятие, которое будет заниматься ремонтом сетей отопления и водоснабжения, поможет решить проблему подключения проблемных жилых зданий города к теплоресурсу. Тема создания предприятия будет обсуждаться на предстоящем заседании комитета по городскому хозяйству, отметил Акатаев.

Бесхозные сети, по словам председателя гордумы, представляют актуальную проблему в начале отопительного сезона. Здания, запитанные от них, подключают к теплоресурсу самыми последними. Коммунальщики не берут их на баланс, ведь при этом вопросы по приведению бесхозных сетей до нормативного состояния автоматически лягут на бюджет компании. «ТомскРТС» обслуживает их в настоящее время за счет городского бюджета по остаточному принципу». Данный вопрос актуален и в части эксплуатации водопроводных сетей.

Напомним, отопительный сезон 2021-2022 годов в Томске начался 20 сентября. Однако по состоянию на понедельник, 4 октября, на аварийных участках теплосетей без тепла оставались около 70 многоквартирных домов, в 10 из них не было и горячей воды.

Как сообщалось ранее, на 1 октября в областном центре около 100 домов оставались с холодными радиаторами центрального отопления при дневной температуре +3, +5.