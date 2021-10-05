Две представительницы томского агропромкомплекса примут участие в «Золотой осени-2021»

Томские сельхозпроизводители примут участие в масштабной ярмарке "Золотая осень-2021", которая открывается 5 октября и пройдет очно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник открывается традиционная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021». Мероприятие пройдет в подмосковном парке «Патриот» оффлайн, сообщила 5 октября пресс-служба обадминистрации.

На деловой программе форума аграрии обсудят научное и кадровое обеспечение отрасли, господдержку, производство органической продукции, цифровую трансформацию.

Как уточнили в региональной администрации, на «Золотой осени – 2021» будет, в том числе, представлен совместный проект Совета Федерации и Минсельхоза России «Женщины в АПК». В нем участвуют директор ООО «Трубачево» Галина Шанина и начальник Томского райветуправления Ольга Абатчикова.

Специалисты также добавили, что в составе делегации Томской области – руководители ведущих животноводческих и растениеводческих предприятий из Томска и районов, специалисты регионального информационно-селекционного центра. Для производителей фестиваль даст возможность без посредников найти новых клиентов и заявить о своей продукции. Ярмарка продлится до 10 октября.