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Общество5 октября 2021 7:34

Северчанка из Томской области стала победительницей международного турнира по самбо

Девушка провела три встречи в весовой категории 65 кг
Ксения Высотина
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В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Жительница Томской области стала победительницей международного турнира по самбо, который прошел в Казани, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран. Чемпионкой соревнований стала самбистка из Томской области Валерия Анисимова», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Валерия провела три встречи в весовой категории 65 килограммов. Во всех трех состязаниях девушка выиграла и заняла первое место.

- Тренерский штаб сборной в нас поверил, и мы не могли подвести. Могу сказать с уверенностью, что Лера заслужила эту победу, она была лучшей, - поделился своим комментарием старший тренер отделения самбо ДЮСШ «Русь», а также тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Добавим, что Валерия является спортсменом - инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Русь». Несмотря на то, что спортсменка только недавно закончила университет, она уже носит титул мастера спорта России международного класса по самбо.