В Томске в ближайшее время отремонтируют теплосети на ул. Малая Подгорная

Повреждение выявлено и установлено, силами социального партнера районной администрации будет выполнен комплекс работ по вскрытию лотка теплотрассы. Фото: Ксения Высотина

В Томске на ул. Малая Подгорная в скором времени отремонтируют теплосети. Ремонтные работы будет выполнять социальный партнер администрации Октябрьского района, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В администрации уточнили, что узел управления является выносным, находится за пределами дома и обеспечивает ресурсом несколько жилых домов.

- Повреждение выявлено и установлено, силами социального партнера районной администрации будет выполнен комплекс работ по вскрытию лотка теплотрассы, - рассказал замглавы администрации Октябрьского района Антон Кравцов.

Кравцов добавил, что помимо вскрытия лотка также будет провалится замена поврежденного участка трубопровода, и уже на этой неделе тепло вернется в квартиры жителей этого дома.