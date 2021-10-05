Томские генетики ТГУ пытаются найти способ, как обезвредить клещей с помощью редактирования ДНК

Объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространённых на территории Сибири и Дальнего Востока. Фото: пресс-служба ТГУ

В Томске ученые из ТГУ ищут способ, как обезвредить клещей с помощью редактирования ДНК. Такой метод обеспечит точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь существование клещей необходимо для сохранения природного баланса, сообщили в пресс-службе университета.

«Ученые кафедры генетики и клеточной биологии совместно с кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института Томского госуниверситета исследуют микробиоту клещей – переносчиков возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма) и других инфекций», - говорится в сообщении.

Добавляется, что генетики намерены определить микроорганизмы, которые наиболее часто встречаются в кишечнике инфицированных кровопийцев. Исследователи планируют модифицировать клещей с помощью технологий инженерной биологии и использовать их в качестве инструмента для снижения численности инфицированных паукообразных.

Как отметила старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алина Коханенко, объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространённых на территории Сибири и Дальнего Востока.

Уточняется, что задача исследователей – выяснить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечник клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита либо бактерией-возбудителем болезни Лайма.

Коханенко заявила, что именно такой способ позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя её полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Добавляется, что их существование необходимо для сохранения природного баланса.