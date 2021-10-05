Томская полиция задержала двух подозреваемых, которые вскрыли и ограбили автомобиль

Причиненный материальный ущерб составил более 8 500 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске сотрудники патрульно-поисковой полиции смогли задержать «по горячи следам» подозреваемых, которые вскрыли и ограбили автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД.

«Подозреваемые находясь рядом с автомобилем потерпевшего, припаркованным на пер. Колхозном д. Новомихайловка, вскрыв капот и багажник автомобиля, похитили набор инструментов и аккумулятор. Причиненный материальный ущерб составил более 8 500 рублей», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что проведения розыскных мероприятий нарядом патрульно – постовой службы полиции были установлены подозреваемое. Ими оказались местные 43-летний и 23-летний жители д. Новомихайловка.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.