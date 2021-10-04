Жителю Томской области грозит пять лишения свободы за оскорбление и нападение на сотрудника полиции

В Томской области житель села Баткат Шегарского района арестован по обвинению в оскорблении и нападении на сотрудника полиции. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Томской области житель села Баткат Шегарского района арестован по обвинению в оскорблении и нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

- По предварительным данным, 28 сентября 2021 года в селе Баткат Шегарского района Томской области местный житель высказывал публично оскорбления сотруднику ОМВД России по Шегарскому району УМВД России по Томской области, который прибыл по вызову в связи с его противоправными действиями, а затем применил в отношении него насилие, нанеся несколько ударов руками и ногами по телу, - рассказали в ведомстве.

В отношении 36-летнего жителя Шегарского района возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.