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Общество4 октября 2021 16:03

В Томской области три аптеки получили штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В одной из аптек лекарственные препараты хранились с нарушением температурного режима
Анна Гассельбах
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По результатам проверки трем владельца аптек назначены административные штрафы на общую сумму 10 тыс. рублей.

По результатам проверки трем владельца аптек назначены административные штрафы на общую сумму 10 тыс. рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в Шегарском районе три аптечные организации получили штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в аптеках не проводилась санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, а также были нарушены правила хранения лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Установлено, что в помещениях двух аптек обработка стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств не проводится. Верхняя одежда и уличная обувь работников храниться вместе со спецодеждой. В одной из аптек лекарственные препараты хранились с нарушением температурного режима, - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки трем владельца аптек назначены административные штрафы на общую сумму 10 тыс. рублей. Внесенные прокурором в целях устранения нарушений закона представления находятся на рассмотрении владельцев аптечных организаций.