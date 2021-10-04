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Общество4 октября 2021 15:05

Бесплатные онлайн-лекции о проблеме школьников проведут для томских родителей

Серия лекций будет посвящена образованию, воспитанию и другим вопросам жизни детей и семей
Анна Гассельбах
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Первая встреча пройдет во вторник, 5 октября, в 19:00 по теме «Почему дети нас не слышат?».

Первая встреча пройдет во вторник, 5 октября, в 19:00 по теме «Почему дети нас не слышат?».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области проведет серию онлайн-лекций с родителями. Первая встреча пройдет во вторник, 5 октября, в 19:00 по теме «Почему дети нас не слышат?». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Серия лекций будет посвящена образованию, воспитанию и другим вопросам жизни детей и семей. Специалисты в различных сферах осветят вопросы детско-родительских отношений, психолого-возрастных особенностей детей, профессиональной ориентации несовершеннолетних, противостояния буллингу (травле) в школе и д.р.», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что встречи будут проходить на платформе Zoom, анонсы лекций будут предварительно размещаться на сайте уполномоченного по правам ребенка в Томской области.

Приглашаем всех желающих присоединиться к лекторию!

Ссылка для подключения.