В Томской области в суд направлено дело о незаконной рубке леса на сумму более 6,7 млн рублей

В Томской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса, совершенной на территории Калтайского урочища. Фото: Иван Макеев

В Томской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса, совершенной на территории Калтайского урочища. Незаконно было спилено на сумму более 6,7 млн рублей хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- По версии следствия, 46-летний обвиняемый с целью извлечения материальной выгоды от продажи незаконно заготовленной древесины создал под своим руководством устойчивую организованную группу, в которую привлек пятерых жителей Томской и Кемеровской областей в возрасте от 30 до 55 лет, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, в период с ноября 2019 года по май 2021 года «черные лесорубы» осуществляли на территории Калтайского урочища Томской области незаконную рубку деревьев хвойных пород, которые продавали на пилораму, расположенную в д. Кандинке. Сумма причиненного материального ущерба лесному фонду и окружающей среде составила более 6,7 млн рублей.

Следователями ОМВД России по Томскому району району было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

В настоящее время данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых по содержатся под стражей, а их подельники находятся под подпиской о невыезде.