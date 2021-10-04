Tele2 предлагает своим абонентам новую возможность для управления остатками неизрасходованных услуг

С новой услугой «Страховка остатков» клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг.

Tele2 предлагает клиентам новую возможность для управления остатками неизрасходованных услуг. Теперь они могут сохранить накопленные минуты и гигабайты, даже если не внесут вовремя абонентскую плату за тариф. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

- Клиенты мобильного оператора могут копить минуты и гигабайты, неиспользованные в прошлых периодах. У современных людей много обязательств по самым разным платежам, поэтому далеко не каждый пользователь сотовой связи помнит дату внесения платы за тариф. Мы предложили своим абонентам возможность сохранить накопленные остатки минут и гигабайтов, даже если они забудут вовремя внести плату за тариф, - рассказали представители Tele2.

Также уточняется, что с новой услугой «Страховка остатков» клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг, получив дополнительный день для пополнения счета мобильного телефона. Важно, чтобы он подключил услугу заранее, до даты списания абонентской платы.

Добавим, что услуга предоставляется автоматически и бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.