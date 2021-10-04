Волонтеры «Том Сойер фест Томск» восстановят наличники на доме по ул. Никитина, 15

Сейчас идут подготовительные работы и в них может принять участие любой томич. Фото: "Том Сойер Фест-Томск"

Томские активисты проведут работы по реставрации наличников здания, расположенного на ул. Никитина, 15. Здесь же 1 октября стартовал образовательный курс «Сибирская школа по изготовлению наличников», где всех желающих обучать азам реставрации и изготовления различных деталей дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Мэрия поддержала данную инициативу. Департамент архитектуры и градостроительства предоставил субсидию в почти 200 тысяч рублей. Эти средства направят на приобретение материалов и оборудования, необходимого для реставрации наличников, - рассказали в городской администрации.

Как отмечают сами волонтеры, спецкурс по изготовлению наличников - это начало будущей «Сибирской школы по изготовлению наличников», которая станет уникальным проектом для РФ. Планируется обучать азам реставрации и изготовления, а не просто реставрации, как в других городах.

Дом на ул. Никитина - третий объект за сезон, который преображают томские волонтеры. В 2021 году на доме планируется отреставрировать семь наличников первого этажа со сложным «растительным» декором. В следующем году работы на доме планируют продолжить. Сейчас идут подготовительные работы и в них может принять участие любой томич.

Напомним, «Том Сойер Фест» является общероссийским проектом восстановления исторической городской среды силами волонтеров. Он стартовал в Самаре в 2015 году и на сегодняшний день охватывает более 20 городов России. В Томске в 2020 году команда «Том Сойер Фест Томск» за счет спонсорских средств восстановили уличные фасады исторических зданий по пер. Совпартшкольный, 6а и Белинского, 17а.