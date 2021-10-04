В Томске выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 820 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 4 октября 2021 года, в Томской области выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 44 019 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 820 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 24,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 781 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 883 пациента скончалось, 18 826 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 511 026 человека, 207 255 скончались, 6 672 767 выздоровели.