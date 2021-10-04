Ученые из Томска выиграли 177 млн на создание коллекции биообразцов пациентов с генетическими болезнями

Генетика человека еще мало изучена в мире, в том числе этиология и диагностика наследственных болезней. Ученые Томска имеют шанс продвинуться вперед в этом направлении. Фото: Ксения Высотина

В областной администрации сообщили в понедельник о том, что Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН и Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова займутся созданием биологических образцов пациентов с генетическими заболеваниями. В рамках проекта «Создание сетевого центра коллективного пользования биоресурсной коллекции биологических образцов пациентов с генетическими заболеваниями по направлению генетические технологии для медицины» учеными получен федеральный грант в размере 177 млн рублей.

По мнению Вадима Степанова, директора Томского НИМЦ, члена-корреспондента РАН, учеными сделан еще один шаг к более точной диагностике наследственных заболеваний. «Планируем вывести биоресурсную коллекцию на качественно новый уровень и создать сетевой центр, соответствующий современным стандартам», – отметил он в частности. И добавил, что такая масштабная поддержка проектов, направленных на развитие и расширение сетевого взаимодействия биоресурсных коллекций, в России осуществилась впервые.